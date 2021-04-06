Beşiktaş'ı Paşa yenilgisine sürükleyen 5 şey

Beşiktaş camiasında Kasımpaşa yenilgisinin nedenleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde 5 unsur öne çıktı:



1- Karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanması tüm takımı olumsuz etkiledi. Hakem polemiği gereğinden fazla uzatıldı.



2- Aboubakar, Ghezzal, Mensah ve Cenk'in olmayışı zaten dar bir kadroyla mücadele eden Sergen yalçın'ın elini kolunu bağladı.



3- Asların yokluğunda forma şansı bulan oyuncuların hiçbiri bekleneni veremedi. Özellikle orta saha ve forvet çok yetersiz kaldı.



4- Kasımpaşa yönetimi ekstra prim verip takımı motive ederken, Beşiktaş 3 puanı çantada keklik görmenin faturasını ödedi.



5- Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 5 puan kaybedilmesi, stres yönetimi konusunda ekstra çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu.







