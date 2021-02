Beşiktaş ve GittiGidiyor'dan gelir ortaklığı projesi

GittiGidiyor, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile e-ticaret alanında bir iş birliğine imza attı, bu kapsamda Beşiktaşlı taraftarlar GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte siyah beyazlı kulübe destek olacak.



Firmadan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü (JK) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Beşiktaş taraftarları, GittiGidiyor'dan mayıs ayı sonuna kadar yapacakları alışverişlerde gönül verdikleri kulübe destek olabilecek.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi Instagram hesabı ve resmi sitesinden paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girilerek yapılan tüm alışverişlerde siyah beyazlı kulüp, gelir ortaklığı projesi kapsamında pay alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Türkiye'nin en köklü ve en değerli spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile bir araya gelmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, "Beşiktaş ile gelir ortaklığı projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız iş birliği kapsamında, siyah beyazlı taraftarlara, GittiGidiyor'dan yaptıkları alışverişlerde kulüplerine destek olma fırsatı sunuyoruz. Türkiye'nin öncü e-ticaret platformu GittiGidiyor olarak spora katkı sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş JK Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy da Türkiye'nin en büyük online satış platformlarından biri olan GittiGidiyor ile gerçekleşen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Ulusoy, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en köklü spor kulübü olan Beşiktaşımız adına, GittiGidiyor'un kulübümüze verdiği destekten dolayı mutluyuz, iş birliğimiz hayırlı olsun. Beşiktaşımızın 34. Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ülkemizin değerli markalarıyla yeni birlikteliklere imza atmak ve kulübümüzde yeni projeler gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin değerli markalarıyla bir araya gelerek iş birliklerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Siyah beyazlı camiamız da bizlere projelerimizde gönülden destek oluyor. Beşiktaşımıza destek veren her bir taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. GittiGidiyor ile olan iş birliğimizin tüm camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."



50 kategoride milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor'a bu link ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Instagram'dan paylaşacağı linkler üzerinden giren Beşiktaşlı taraftarlar, yapacakları alışverişlerle takımlarına destek olabiliyor.