Beşiktaş ve Galatasaray'dan derbi için erteleme açıklaması

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Türk futbol komuoyu bu sorunun cevabını merak ediyordu.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulundu.



Galatasaray, pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin 10 gün ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı



Sarı kırmızılı kulübün Beşiktaş maçının erteleme talebine karşı, Beşiktaş yönetimi maç günü hava muhalefeti olmazsa müsabakanın oynanmasını istiyor.



BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konu hakkında A Spor'dan Sercan Dikme'ye şu açıklamayı yaptı:



"Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre, hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız."



"ÇİFTE STANDART OLUR"



Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ise Fanatik'e konuşurken, "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu. Ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Resmi olarak bize gelen bir talep yok ama gelirse de benim görüşüm olumsuz." yorumunda bulundu



GALATASARAY: "TALEP EDECEĞİZ"



Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı ise Beyaz Futbol'dan Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Erteleme konusunu Beşiktaş ile de konuşacağız. Onlar istemezse yapabileceğimiz bir şey yok. Çıkar aslanlar gibi oynarız. Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Hem saha zemininin bozulmaması, hem Barcelona rövanşına daha iyi hazır olmak hem de İstanbul'a gelemedigimiz için erteleme önemli. Belki de hava şartları böyle devam ederse mecburen maç ertelenecek. Barcelona'da 80 bin kişiye karşı oynadık. Burada 50 bin taraftarımız olacak. O 50 bin taraftar 250 bin taraftar gibi bize destek verecek. Bu destekle turu geçeceğimize inanıyorum. " ifadelerine yer verdi.









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