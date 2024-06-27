Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın
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27 Haziran 2024 02:34
 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun teras katında çıktı. Terasta birikmiş olan çöplerde bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. 

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