Beşiktaş, transferi bitiriyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Romain Saiss'ten sonra savunmasını Emirhan Topçu ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu'nun transferinde sona geldi. Beşiktaş, bu transfer için Karadeniz ekibine 16 Milyon TL bonservis ücreti ödeyecek.



Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Umarım ikisini de kadroya katabiliriz. İki transfer de belli bir noktaya gelmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.













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