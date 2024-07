Beşiktaş, transferi açıkladı! Yıldız golcü İstanbul'a geldi!

Kendisini taşıyan özel uçaktan Beşiktaş forması ile inen Immobile, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, havalimanı çıkışında şunları söyledi: "Beşiktaşımızı ve tüm taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rafa Silva transferinde de söylemiştim. Daha çok güzel günler göreceğiz diye. Sözümüzü tuttuk, tutmaya da devem edeceğiz. Ben özel teşekkürü iki kişiye yapmak istiyorum. İlki Başkanımız Hasan Arat'a, transferi an be an takip etti. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Diğer teşekkürüm de Ciro'ya. Lazio takımı gerçekten çok direndi. Ancak Ciro'nun yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saatlik gibi çok zorlu bir sürecin ardından bitirebildik. Tüm Camiamıza tekrardan hayırlı olsun."





Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, havalimanında yaptığı açıklamada, "Bir dünya yıldızı aramızda. Çok fazla konuşmayalım. Taraftarlarımız sabırsızlanıyor" diye konuştu.

Siyah-Beyazlı taraftarları, havalimanı çıkışında Ciro Immobile'ye çiçek takdim etti ve sevgi tezahüratlarında bulundu.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , ateşi yaktı...Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.Yapılan açıklamada,denildi.Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, saat 00:30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.İtalyan golcü, uçaktan inmesinin ardından Beşiktaş formasıyla 'Kartal' pozu verdi.Beşiktaş, Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı.Siyah-beyazlılar, Lazio'ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.