Önümüzdeki sezon için birçok isimle görüşen Beşiktaş, sağ kanat için sürpriz bir isme yöneldi.
Siyah beyazlılar, AZ Alkmaar'ın 21 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ernest Poku'yu yakın takibine aldı.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
1.76 boyundaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon ligde 19 maça çıkan Poku, sahada 1.225 dakika kaldı. Bu süre içinde 1 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi: Ernest Poku
Beşiktaş, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın genç kanat oyuncusu Ernest Poku'yu takibine aldı.
01 Mayıs 2025 11:41
Önümüzdeki sezon için birçok isimle görüşen Beşiktaş, sağ kanat için sürpriz bir isme yöneldi.
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