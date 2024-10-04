Beşiktaş'tan Muçi ve Ersin'e destek

Beşiktaş, Frankfurt maçında taraftarın tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Muçi ve Ersin'e destek
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04 Ekim 2024 00:43
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a kaybedilen maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar paylaşımında, Eintracht Frankfurt maçında taraftarların tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'ye destek verdi.

Beşiktaş, paylaşımında, "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.

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