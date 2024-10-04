Beşiktaş'tan Muçi ve Ersin'e destek

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a kaybedilen maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar paylaşımında, Eintracht Frankfurt maçında taraftarların tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'ye destek verdi.
Beşiktaş, paylaşımında, "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak!" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlıların bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.
Siyah-beyazlılar paylaşımında, Eintracht Frankfurt maçında taraftarların tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'ye destek verdi.
Beşiktaş, paylaşımında, "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak!" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlıların bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.