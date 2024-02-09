Beşiktaş'tan, Hataysporlu yıldız için 3 milyon euro

Beşiktaş, Hatayspor'da forma giyen Rigoberto Rivas için kulübüne 3 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan, Hataysporlu yıldız için 3 milyon euro
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09 Şubat 2024 19:31
Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaptı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Hatayspor'da forma giyen kanat oyuncusu Rigoberto Rivas için Hatayspor'a 3 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde, Hatayspor'un bu teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde kabul edebileceği kaydedildi.

25 yaşındaki Honduraslı oyuncu, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

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