Beşiktaş'tan Galasaray'a karşı şaşırtan 'yabancı hoca' istatistiği

Yabancı hoca ile Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde de 13 yıllık hasreti bitiremedi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Galasaray'a karşı şaşırtan 'yabancı hoca' istatistiği
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04 Mart 2024 10:43
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Siyah-Beyazlılar, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Sarı-Kırmızılılar'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla almıştı.

O tarihten sonra Portekizli hoca Carlos Carvalhal ile Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetmişti.

FERNANDO SANTOS'LA DA OLMADI

Kara Kartal, Portekizli hocası Fernando Santos'la da 13 yıllık bu seriye 'dur' diyemedi.  

 
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