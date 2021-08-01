Beşiktaş'tan forvet atağı: Cenk Tosun - De Jong - Diego Costa!

Beşiktaş, Sevilla'dan Luuk de Jong, A.Madrid'den Costa ile Everton'dan Cenk Tosun'dan birini alacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan forvet atağı: Cenk Tosun - De Jong - Diego Costa!
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01 Ağustos 2021 13:24
Beşiktaş'ta golcü oyuncu arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar gündemine aldığı 3 futbolcudan birini kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.

İstanbul temsilcisi İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Luuk de Jong, Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa ile İngiliz temsilcisi Everton'da oynayan eski golcüsü Cenk Tosun'u bir kez daha gündemine aldı. Yönetimin geçen sezonun devre arasında Everton'dan kiralanan ve sakatlık dönemi geçiren milli golcü Cenk Tosun'u bırakmayacağı ve ikinci yarıda kullanmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Diego Costa transferini bitirmeye çalıştığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın De Jong üzerinde durduğu belirtildi. Yönetimin kadrosuna 2 golcü oyuncu alacağı öğrenildi.

TEIXEIRA GELİYOR
Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi Jiangsu ile sözleşmesi sona eren Alex Teixeira ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların Alex Teixeira'ya imza parası ödemeyeceği yıllık 2.5 milyon Euro garanti para ile bonuslar vereceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak puan ve geçilecek turlar, Teixeira'nın kazancını anlamda yükselteceği ve öğrenildi.


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