BEŞİKTAŞ, FASSNACHT'I DEVREYE SOKACAK

YOUNG BOYS'TAN KOLAYLIK İSTEYECEK

FASSNACHT'IN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Christian Fassnacht ile ilgili ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, transferde İsviçreli yıldızı devreye sokacak.Bir süredir Young Boys ile temas halinde olan yöneticiler, 4 milyon euro olan bonservis bedelinin indirilmesini talep etmişti. İsviçre ekibi bonserviste indirime gitmezken, siyah-beyazlılar bu kez oyuncuyu devreye soktu ve kolaylık istenmesini talep etti.Teknik direktör Valerien Ismael'in çok istediği Christian Fassnacht kulübüyle bir görüşme yapacak. Daha önce eşiyle birlikte İstanbul'a gelip tesisleri gezen orta saha oyuncusu, sağ kanat başta olmak üzere orta sahanın birçok yerinde forma giyebiliyor.Bu sezona Young Boys'ta fırtına gibi başlayan Fassnacht, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve daha sonra sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce sakatlanan Fassnacht 1 ay kadar sahalardan uzak kalacak.