Beşiktaş'tan Fassnacht için yeni plan!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Christian Fassnacht konusundaki ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar bu kez oyuncuyu koz olarak kullanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan Fassnacht için yeni plan!
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11 Ağustos 2022 08:12
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Christian Fassnacht ile ilgili ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, transferde İsviçreli yıldızı devreye sokacak.

BEŞİKTAŞ, FASSNACHT'I DEVREYE SOKACAK

Bir süredir Young Boys ile temas halinde olan yöneticiler, 4 milyon euro olan bonservis bedelinin indirilmesini talep etmişti. İsviçre ekibi bonserviste indirime gitmezken, siyah-beyazlılar bu kez oyuncuyu devreye soktu ve kolaylık istenmesini talep etti.

YOUNG BOYS'TAN KOLAYLIK İSTEYECEK

Teknik direktör Valerien Ismael'in çok istediği Christian Fassnacht kulübüyle bir görüşme yapacak. Daha önce eşiyle birlikte İstanbul'a gelip tesisleri gezen orta saha oyuncusu, sağ kanat başta olmak üzere orta sahanın birçok yerinde forma giyebiliyor.

FASSNACHT'IN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Bu sezona Young Boys'ta fırtına gibi başlayan Fassnacht, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve daha sonra sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce sakatlanan Fassnacht 1 ay kadar sahalardan uzak kalacak.





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