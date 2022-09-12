Beşiktaş'ta yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçının sona ermesinin ardından yönetimi protesto etti.
Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan Beşiktaş'ta maçın ardından yönetim cephesinden İkinci Başkan Engin Baltacı açıklama yaptı. (Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklamaları için tıklayın..)
Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.
Öte yandan Beşiktaş'ta maçın ardından yönetim cephesinden İkinci Başkan Engin Baltacı açıklama yaptı. (Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklamaları için tıklayın..)
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