Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yine alkış aldı!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, kupada yine 11'de formayı sırtına geçirdi.
Bu sezonun geri kalan bölümünde 22 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki forvet, Konyaspor maçında ağları havalandıramadı. Ancak Semih, skora katkı yapamamış olmasına rağmen gösterdiği performans ile yine alkışları topladı.
MÜTHİŞ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ
Beşiktaş'ın 2-0 galip gelip tur atladığı maçta pozisyona girmek için elinden geleni yapan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu.
Bu sezonun geri kalan bölümünde 22 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki forvet, Konyaspor maçında ağları havalandıramadı. Ancak Semih, skora katkı yapamamış olmasına rağmen gösterdiği performans ile yine alkışları topladı.
MÜTHİŞ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ
Beşiktaş'ın 2-0 galip gelip tur atladığı maçta pozisyona girmek için elinden geleni yapan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu.