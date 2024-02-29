Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yine alkış aldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ;:Beşiktaş'ın kupada Konyaspor'u 2-0 yenip yarı finale yükseldiği maçta Semih Kılıçsoy, skora katkı yapamamış olmasına rağmen gösterdiği performans ile yine alkışları topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yine alkış aldı!
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29 Şubat 2024 12:16
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, kupada yine 11'de formayı sırtına geçirdi.

Bu sezonun geri kalan bölümünde 22 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki forvet, Konyaspor maçında ağları havalandıramadı. Ancak Semih, skora katkı yapamamış olmasına rağmen gösterdiği performans ile yine alkışları topladı.

MÜTHİŞ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ

Beşiktaş'ın 2-0 galip gelip tur atladığı maçta pozisyona girmek için elinden geleni yapan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu. 

 
 

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