05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Beşiktaş'ta Rafa Silva paniği!

Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, Benfica'dan tanıdığı Rafa Silva'yı transfer listesine ekledi.

calendar 06 Kasım 2025 10:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Rafa Silva... Yine büyük hayal kırıklığı yaşanan sezonda Beşiktaş'ın belki de elle tutulur tek hücum silahı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar "İstediğimiz seviyede değil" dese de Portekizli yıldız 16 maçta 5 gol ve 3 asistle skora 8 kez direkt etki etti. Taraftarların en sevdiği isim olan 31 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın tadını kaçıracak haber Arabistan'dan geldi.

KESİNLİKLE İZİN YOK!

Al Ahli'nin Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, eski Benfica günlerinden tanıdığı Rafa Silva'ya kanca attı. Braz; 4 sezon çalıştığı Portekizli yıldızı Suudi ekibine transfer etmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ise onu bırakmamaya kararlı. Rafa kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen siyah-beyazlılar resmi teklif öncesi şimdiden önlem hazırlığında.


 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
