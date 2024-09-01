Beşiktaş'ta Rafa Silva büyülemeye devam ediyor!

Beşiktaş'ın formda ismi Rafa Silva, Sivasspor maçında da hücumun en önemli silahı olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Rafa Silva büyülemeye devam ediyor!
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01 Eylül 2024 11:33
Beşiktaş'ta yeni sezona fırtına gibi giren Rafa Silva, 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Kalitesi, oyun zekası ve performansıyla zirvede bir görüntü sergileyen Portekizli 10 numara, Sivasspor karşılaşmasında da takımının en önemli hücum silahlarından biri olacak.

Takımın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'yle iyi bir uyum yakalayan Rafa, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada dolu tribünler önünde ortaya koyacağı etkili performans ve skor katkısıyla yeni bir şova imza atmaya çalışacak.

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