Beşiktaş'ta Muçi, bir türlü olmadı!

Beşiktaş'ta Ernest Muçi, bu sezon çalıştığı 3 teknik adamın da gözüne giremedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muçi, bir türlü olmadı!
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21 Şubat 2025 10:29
Beşiktaş'ta Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile ilgili karar verildi...

Geçen sezon büyük umutlarla ve rekor bir bedelle Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi, bu sezon çalıştığı 3 teknik adamın da gözüne giremedi.

Genelde hamle oyuncusu olarak kullanılan genç yıldıza transfer edildiği ücret olan 10 milyon euroyu veren takım olursa sezon sonunda satılacak.

BU SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.  

 

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