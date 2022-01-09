Beşiktaş'ta Josef'ten Montero'ya sert tepki!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi.
Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi.
Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.