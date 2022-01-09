Beşiktaş'ta Josef'ten Montero'ya sert tepki!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Francisco Montero'ya sert tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef'ten Montero'ya sert tepki!
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09 Ocak 2022 21:05
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi.

Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.


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