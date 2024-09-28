Beşiktaş'ta Immobile ve Semih 11'e dönüyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a farklı yenilirken hedefteki isim teknik direktör Giovanni van Bronckhorst oldu.
Hollandalı teknik adamın kadro tercihi sorgulanırken Beşiktaş yedek kulübesinin yetersizliği de tekrar gözler önüne serildi.
Tüm bu negatif tablonun yanı sıra Van Bronckhorst'un eleştirildiği bir diğer konu ise Semih Kılıçsoy...
Genç futbolcu, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maça da yedek kulübesinde başladı. Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Semih, Ajax karşısında 64. dakikada şans buldu. Semih bu mücadelelerde gol ya da asist yapma başarısı gösteremezken, ilk 11'de başladığı iki lig mücadelesinde asist yapmıştı.
Genç yetenek, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol pası vermişti.
İLK 11'E DÖNÜYORLAR
Ciro Immobile'nin yedek olduğu karşılaşmada Semih Kılıçsoy yerine 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu ilk 11'de başlatan Giovanni van Bronckhorst'un yaptığı bu deneme sonucunda Kartal, 4 gol yediği maçta kaleye isabetli şut çekemedi. Hollandalı teknik adamın, pazartesi günü Kayserispor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada Ciro Immobile'ye santrforda ve Semih Kılıçsoy'a da sol önde görev vermesi bekleniyor.
Hollandalı teknik adamın kadro tercihi sorgulanırken Beşiktaş yedek kulübesinin yetersizliği de tekrar gözler önüne serildi.
Tüm bu negatif tablonun yanı sıra Van Bronckhorst'un eleştirildiği bir diğer konu ise Semih Kılıçsoy...
Genç futbolcu, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maça da yedek kulübesinde başladı. Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Semih, Ajax karşısında 64. dakikada şans buldu. Semih bu mücadelelerde gol ya da asist yapma başarısı gösteremezken, ilk 11'de başladığı iki lig mücadelesinde asist yapmıştı.
Genç yetenek, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında gol pası vermişti.
İLK 11'E DÖNÜYORLAR
Ciro Immobile'nin yedek olduğu karşılaşmada Semih Kılıçsoy yerine 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu ilk 11'de başlatan Giovanni van Bronckhorst'un yaptığı bu deneme sonucunda Kartal, 4 gol yediği maçta kaleye isabetli şut çekemedi. Hollandalı teknik adamın, pazartesi günü Kayserispor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada Ciro Immobile'ye santrforda ve Semih Kılıçsoy'a da sol önde görev vermesi bekleniyor.