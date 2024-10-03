Beşiktaş'ta ilk yolcu: Jean Onana

Devre arasında yabancı oyuncu transferi yapabilmesi için oyuncu göndermesi gereken Beşiktaş yönetiminin listesindeki ilk ismin Jean Onana olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilk yolcu: Jean Onana
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03 Ekim 2024 08:52
Son güncelleme 03 Ekim 2024 08:53
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, devre arasında elden çıkaracağı ilk isim belli oldu.

İLK YOLCU JEAN ONANA

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan ve transfer yapabilmek için oyuncu göndermesi gereken Siyah-Beyazlı yönetimin listesinde ilk ismin Jean Onana olduğu öne sürüldü.

KİRALIK YA DA BONSERVİSİYLE

Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri beklentilerin altında kalan ve Ajax maçındaki performansıyla büyük tepki alan 24 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibi Lens'tan 4 yıllığına kadroya katılan ve yıllık 1,5 milyon Euro kazanan Onana, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist üretti. 

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