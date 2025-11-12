Beşiktaş'ta ilk hedef Armand Lauriente!

Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente'yi transfer listesinde üst sıralara aldı.

calendar 12 Kasım 2025 10:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanıyor. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde ilk olarak hücum hattına takviye planlıyor.

Beşiktaş'ta yaz döneminde de gündeme gelen Armand Lauriente için harekete geçilmesi planlanıyor.

İtalya'nın Sassuolo kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Fransız sol kanat, forvette de görev alabiliyor. Lauriente'nin İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

2022'den bu yana İtalyan kulübünde oynayan tecrübeli futbolcu, özellikle geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplamıştı. Sassuolo'nun Serie B'den Serie A'ya çıkmasında attığı 18 gol ve elde ettiği gol krallığıyla katkı veren Lauriente, bu sezon da iyi bir görüntü çizdi. F

ransız oyuncu şu ana kadar 11 Serie A maçında 2 gol kaydetti ve 1 de gol pası verdi. Lauriente'nin de ocak ayında olası bir transfere sıcak bakacağı dile getirildi.



FORVET HATTINDA DA ŞANS BULABİLİYOR 

Armand Lauriente, sol açıkta forma giyse de forvet hattında da görev alabiliyor. Sassuolo'da sık sık forvette şans buluyor. Fransız futbolcu, hücum hattında çok yönlü bir yapıya sahip.

Sergen Yalçın'ın da daha önce Cyle Larin'de şimdi de El Bilal Toure'de olduğu gibi Armand Lauriente'yi de benzer rolde oynatması bekleniyor.

TEKLİFLERE SICAK

İtalya basınında çıkan haberlerde Armand Lauriente'nin olası tekliflere hazır olduğu ifade edildi. Çizme basını, 27 yaşındaki Fransız futbolcunun daha büyük bir kulübe gitmek istediği aktarıldı. Lauriente'nin bu nedenle ocak ayından itibaren gelebilecek teklifleri beklediği bildirildi. 

