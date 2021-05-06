Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi primine zam

Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı.



Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı.



Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.



