Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi primine zam

Beşiktaş Yönetimi, Galatasaray derbisi öncesinde prim miktarını belirledi. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi primine zam
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06 Mayıs 2021 11:26
Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı.

Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.



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