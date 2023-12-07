Beşiktaş'ta Fırat Fidan'a yeni görev

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, uzun süredir altyapıda görev yapan Siyah-Beyazlı ekibin genç yöneticisi Fırat Fidan'a da yeni görev vermeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Fırat Fidan'a yeni görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2023 11:59
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, uzun süredir alt yapıda görev yapan Fırat Fidan'a yeni görev vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçından sonra Fidan'la masaya oturacak olan Arat'ın, genç yöneticiye Futbol A.Ş. Başkanvekilliği görevini teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğunu Ahmet Nur Çebi'den devralan Hasan Arat, önceki yönetimden bir ismi, yeni döneme de dahil etmişti. Önceki dönemde basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapan Umut Tahir Güneş, Arat'ın kararıyla kulüp bünyesinde tutulmuştu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroCup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımımızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır. Sayın Güneş'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denilmişti.

ALTYAPIDA DEVAM...

Başkan Hasan Arat'ın, önceki yönetimden bir ismi daha yeni döneme dahil edeceği öğrenildi. Arat, uzun süredir altyapıda görev yapan Siyah-Beyazlı ekibin genç yöneticisi Fırat Fidan'a da yeni görev vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçından sonra Fidan'la masaya oturacak olan yeni Başkan Arat'ın, genç yöneticiye Futbol A.Ş. Başkan vekiliği görevini teklif ettiği öğrenildi. Fidan ve ekibi altyapıdaki görevlerinde devam edecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery