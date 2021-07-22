Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan'a tavsiye: "Asıl vitrin bu sezonda"

Avrupa'dan teklifler alan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a "Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz" dendi.

Haber; Türkiye
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Beşiktaş'ta Ersin ve Rıdvan'a tavsiye: 'Asıl vitrin bu sezonda'
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22 Temmuz 2021 11:19
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları hızla sürerken bir yandan da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadronun korunması için uğraşılıyor. Siyah beyazlıların genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da bu isimler arasında yer alıyor. İki oyuncuya da Avrupa'dan ciddi teklifler geldi. Altyapıdan yetişen Ersin ve Rıdvan'ın transferleri kulübün kasasına ekstradan büyük meblağlar girmesini sağlayacak ama yönetim daha geniş düşünüyor. Yapılan görüşmelerde iki oyuncuya da takımda kalmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

Teklifler reddedildi

Kariyerlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak olan Ersin ve Rıdvan'a "Gideceğiniz takımlarda bu fırsatı kolay kolay bulamayabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi vitriniyle daha iyi kulüplerden daha yüksek teklifler alabilirsiniz" denildi. Geçen sezon Fransa Ligue 1'i 9'uncu sırada bitiren Nice kaleci Ersin Destanoğlu'nu ısrarla istiyor. Bundesliga'da geçen sezon 9'uncu olan Stuttgart ile 11'inci Hoffenheim ise Rıdvan Yılmaz'a talip. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncu için de gelen teklifleri yeterli bulmadığı için reddetmişti. 

 

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