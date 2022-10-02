Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
GHEZZAL DERBİ KADROSUNA ALINDI
Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alındı. Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta Ghezzal'ın 11'de olup olmayacağına Valerien Ismael karar verecek.
GHEZZAL DERBİ KADROSUNA ALINDI
Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alındı. Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta Ghezzal'ın 11'de olup olmayacağına Valerien Ismael karar verecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ