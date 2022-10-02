Beşiktaş'ta derbi öncesi Rachid Ghezzal kararı

Beşiktaş'ta sakatlık sürecinden çıkan Rachid Ghezzal, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın kadrosuna alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta derbi öncesi Rachid Ghezzal kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2022 14:57
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

GHEZZAL DERBİ KADROSUNA ALINDI

Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alındı. Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta Ghezzal'ın 11'de olup olmayacağına Valerien Ismael karar verecek.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ