15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı?

Rafa Silva'nın "futbolu bırakırım" çıkışı Beşiktaş'ta son yıllarda yaşanan oyuncu krizlerini yeniden alevlendirdi.

calendar 15 Kasım 2025 12:08
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rafa Silva'nın futbolu bırakma resti sonrası dikkatler yeniden Beşiktaş'ın son yıllarda çözemediği oyuncu krizlerine çevrildi.
 
Beşiktaş, Rafa Silva kriziyle boğuşuyor. Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istediğini net şekilde dile getiren Portekizlinin 'futbolu bırakma' restini çektiği bile konuşuluyor.
 
Son 5 yıla bakıldığında ise yönetim ve teknik adam istikrarsızlığıyla boğuşan Beşiktaş'ın futbolcularıyla da sık sık sorunlar yaşadığı görülüyor. İşte bu krizler:
 
- Gedson: Satıldı.
 
- Arroyo: 'Scout' keşfi olarak alındı. Ne takıma uyum sağladı ne de sosyal medya bağımlılığını yenebildi. Satıldıktan sonra Fenerbahçe paylaşımı beğendi.
 
- Semih Kılıçsoy: Kısa sürede parlayıp takımın 9 numarası verildi ancak teknik adamlarla sorun yaşayınca Cagliari'ye kiralandı. Orada oynayamıyor.
 
ABOUBAKAR, ROSIER, SAISS
 
- Aboubakar: 2021'deki şampiyonluğun son haftalarında oynamadı, gönderildi. 2023'te döndü ama 'olumsuz tavırları' gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Sözleşmesi feshedildi.
 
- Rosier: 2021 şampiyonluğundaki performansı sonrası bonservisi alındı ancak daha sonra 'olumsuz tavırları' nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Sergen Yalçın, "Takımı karıştırdı" dedi.
 
- Saiss: Takıma hemen uyum sağladı ancak pandemi döneminde ücretinde indirim yapılmasına tepki gösterip ayrılmak istediğini söyledi. Satıldı.
 
YERLİLER DE MUTSUZ OLDU
 
- Dorukhan Toköz: Milli takıma kadar yükseldiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra "Bana yapılan muamele ve değersizleştirmeden sonra kalamazdım" dedi.
 
- Serdar Saatçı: Hazırlık kampında hocası Valerien İsmael ile tartışıp olay çıkarınca kadro dışı kaldı. "Hasta hasta oynatılınca sinirlendim" dedi. Braga'ya satıldı.
 
- Yukarıdaki isimler dışında Jermain Lens, Tyler Boyd, İsimat Mirin, Eric Bailly, Jackson Muleka, Kevin N'koudou, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Onur Bulut, Jean Onana ve Al Musrati resmi-gayriresmi olarak kadro dışı bırakıldı, sorunlar yaşadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.