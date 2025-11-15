Beşiktaş'ta bitmeyen kriz: Geçmişte neler yaşandı?

Rafa Silva'nın futbolu bırakma resti sonrası dikkatler yeniden Beşiktaş 'ın son yıllarda çözemediği oyuncu krizlerine çevrildi.

Beşiktaş, Rafa Silva kriziyle boğuşuyor. Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istediğini net şekilde dile getiren Portekizlinin 'futbolu bırakma' restini çektiği bile konuşuluyor.

Son 5 yıla bakıldığında ise yönetim ve teknik adam istikrarsızlığıyla boğuşan Beşiktaş'ın futbolcularıyla da sık sık sorunlar yaşadığı görülüyor. İşte bu krizler:

- Gedson: Satıldı.

- Arroyo: 'Scout' keşfi olarak alındı. Ne takıma uyum sağladı ne de sosyal medya bağımlılığını yenebildi. Satıldıktan sonra Fenerbahçe paylaşımı beğendi.

- Semih Kılıçsoy: Kısa sürede parlayıp takımın 9 numarası verildi ancak teknik adamlarla sorun yaşayınca Cagliari'ye kiralandı. Orada oynayamıyor.

ABOUBAKAR, ROSIER, SAISS

- Aboubakar: 2021'deki şampiyonluğun son haftalarında oynamadı, gönderildi. 2023'te döndü ama 'olumsuz tavırları' gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Sözleşmesi feshedildi.

- Rosier: 2021 şampiyonluğundaki performansı sonrası bonservisi alındı ancak daha sonra 'olumsuz tavırları' nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Sergen Yalçın, "Takımı karıştırdı" dedi.

- Saiss: Takıma hemen uyum sağladı ancak pandemi döneminde ücretinde indirim yapılmasına tepki gösterip ayrılmak istediğini söyledi. Satıldı.

YERLİLER DE MUTSUZ OLDU

- Dorukhan Toköz: Milli takıma kadar yükseldiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra "Bana yapılan muamele ve değersizleştirmeden sonra kalamazdım" dedi.

- Serdar Saatçı: Hazırlık kampında hocası Valerien İsmael ile tartışıp olay çıkarınca kadro dışı kaldı. "Hasta hasta oynatılınca sinirlendim" dedi. Braga'ya satıldı.

- Yukarıdaki isimler dışında Jermain Lens, Tyler Boyd, İsimat Mirin, Eric Bailly, Jackson Muleka, Kevin N'koudou, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Onur Bulut, Jean Onana ve Al Musrati resmi-gayriresmi olarak kadro dışı bırakıldı, sorunlar yaşadı.