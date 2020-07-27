Beşiktaş, Koita'nın menajeri ile görüştü

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Koita'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, Koita'nın menajeri ile görüştü
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27 Temmuz 2020 21:50
Sezonu 3. sırada tamamlayan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferi için girişimler sürüyor.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın bu sezon yükselişe geçen golcüsü Bengali-Fode Koita'nın menajerleri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartları öğrenildi.

29 yaşındaki Ginali futbolcu ile birlikte diğer alternatifleri de değerlendirecek olan Beşiktaş, Koita'da karar kılarsa Kasımpaşa ile temasa geçilecek.

Koita, bu sezon Kasımpaşa'da 25 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

*Koita'nın menajeri, tesislerden fotoğraf paylaştı





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