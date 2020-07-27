Beşiktaş, Koita'nın menajeri ile görüştü

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve transfer çalışmalarına başlayanta Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferi için girişimler sürüyor.Siyah-beyazlılar,'nın bu sezon yükselişe geçen golcüsü'nın menajerleri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartları öğrenildi.29 yaşındaki Ginali futbolcu ile birlikte diğer alternatifleri de değerlendirecek olan Beşiktaş, Koita'da karar kılarsa Kasımpaşa ile temasa geçilecek.Koita, bu sezon Kasımpaşa'da 25 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.