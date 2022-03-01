Beşiktaş, Kayserispor maçı kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı kadrosunu açıkladı.
Siyah - beyazlılarda sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mert Günok, kadroda yer almadı.
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı, 2 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Siyah - beyazlılarda sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mert Günok, kadroda yer almadı.
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı, 2 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.