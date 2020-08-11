Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
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11 Ağustos 2020 17:04
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculardan Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın ve Melek Uzunoğlu, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde kontrolden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi. 



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