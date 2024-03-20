Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mitrovic'ten penaltı itirafı!

Beşiktaş'a 2017 yılında HNK Rijeka'dan transfer oldunuz. Bize Beşiktaş'a transfer sürecinizden bahseder misiniz? Beşiktaş'a transferinde hangi faktörler etkili oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a karşı oynadığınız nefes kesen bir mücadele vardı. Maçta Dusko Tosic ile penaltı atışını kaçırmıştınız. O maçta neler oldu? Bize maçtan sonraki duygularınızdan bahseder misiniz?

Beşiktaş, bu sezon 3 teknik direktörün ardından göreve Fernando Santos'u getirmesine rağmen son 3 maçta da yenildi. Beşiktaş'ın son dönemdeki performansıyla ilgili gözlemleriniz nelerdir?