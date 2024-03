Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mitrovic'ten penaltı itirafı!

Beşiktaş'a 2017 yılında HNK Rijeka'dan transfer oldunuz. Bize Beşiktaş'a transfer sürecinizden bahseder misiniz? Beşiktaş'a transferinde hangi faktörler etkili oldu?

2017 yılında HNK Rijeka takımından Beşiktaş 'a transfer olan ve ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Hırvat stoper Matej Mitrović, siyah-beyazlı formayı toplamda 22 kez terletti. Beşiktaş'ın stoper hattında Marcelo, Vida, Pepe, Tosic gibi oyuncuların performansından dolayı istediği süreyi bulamayan Mitrović, 2018 yılında Belçika ekibi Club Brugge'e transfer oldu.Başarılı stoper, Beşiktaş'taki günlerine dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. İşte Mitrovic'in o açıklamaları...''2017 yılının devre arasında HNK Rijeka ile ligi lider bitirmiştik. Yarım sezonda gerçekten üst düzey bir seviyede oynamıştık. Orada mutlu olduğum için yaz transfer dönemine kadar orada kalabilirdim. Transfer filan düşünmüyordum. Noel'den sonra menajerim Ivan Cvjetkovic, Beşiktaş'ın bana olan ilgisinden bahsetti. Beşiktaş, Süper Lig'de birinci sıradaydı. Ayrıca harika bir teknik direktöre, kadroya ve özellikle de taraftarlara sahipti. Bu yüzden gitmeli miyim yoksa kalmalı mıyım diye fazla düşünmüyordum. Birkaç gün sonra Beşiktaş'la anlaştık ve İstanbul'a doğru yola çıktım.''''Gerçekten çok zor bir maçtı. Deplasmanda oynadığımız maç 2-1 bitmişti ve evimizdeki rövanş maçında 2-1'i yakalayıp uzatmalara gitmiştik. 120 dakika çılgın bir tempo vardı. Her iki taraf da çok fazla şans yakalamıştı. Genel olarak izlenmesi gereken harika bir maçtı. Sonunda penaltılar ya da piyango da diyebiliriz. 14. penaltıdan sonra sıra bana geldi ve ne yazık ki kaçırdım. Sonrasında golü attılar ve yolculuğumuz orada bitti. Şimdi bile o şutu neden farklı bir köşeye göndermediğimi, penaltıyı atma sırasında keşke daha farklı bir sırada olsaydım diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldüm, yıkıldım. Hayallerimizi, özellikle de taraftarlarımızın hayallerini öldürdüğümü bilmek beni çok etkiledi. Tüm takım arkadaşlarımız yıkıldı. Hepimiz başarılı olmak için her şeyimizi verdik ama sonunda kaybettik. Turu geçip yarı final oynayamadık. Benim için zihinsel olarak da zor süreçti ama güçlü olmanız ve daha da güçlü dönmeniz gerekiyor. Futbol, inişli çıkışlı uzun bir yolculuktur. Tüm kariyeriniz boyunca bunu öğreniyorsunuz.''''Beşiktaş'ın bu sezonki yaşadığı durumlar bence gayet normal. Dünyanın en iyi takımları bile bazen böyle kötü sezonlar geçiriyor. Biz de (HNK Rijeka) geçen sezona kötü başladık ve yarım sezondaki puan ortalamamız kötü durumdaydı. Önemli olan sezon sonuna kadar elde edebileceğiniz maksimum başarıyı elde etmektir. Beşiktaş, bir gün Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı günlerine tekrar geri dönecek, bundan eminim. Dediğim gibi böyle sıkıntılı bir sezon her zaman olabilir ama bir sonraki sezon farklı bir hikayeleri olacak. Bu yüzden ileride başarılı olup olmayacaklarına şüphe yok, elbette daha iyi olacaklar.''