Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba'nın ekibine katıldı

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın ardından Beşiktaş'ın efsane isimleri, siyah beyazlı kulübün yeni idari yapılanmasında görev almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlıların scout ekibine katıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba'nın ekibine katıldı
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25 Mart 2024 11:49
Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay, siyah beyazlı takımın scout ekibine dahil oldu. Scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Alt ligleri de mercek altına alan ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlayan Beşiktaş scout ekibi, aynı zamanda Avrupa'da da gözlemciler barındırıyor ve gurbetçi oyuncular üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

KADİR AKBULUT KİMDİR?

Beşiktaş'ın efsane sol beki Kadir Akbulut, siyah beyazlı takımda 1980-1994 yılları arasında forma giydi ve 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

SÜLEYMAN OKTAY KİMDİR?

Siyah beyazlı takımın unutulmaz sağ beklerinden Süleyman Oktay ise 8 yıl (1977-1985) Beşiktaş formasıyla ter döktü. 


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