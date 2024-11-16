Beşiktaş'ın efsane ismi yoğun bakıma kaldırıldı

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Tayfur Havutçu'dan kötü bir haber geldi. SV Darmstadt 98, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş formalarını giyen, 1997-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta büyük başarılar kazanan eski milli futbolcu, yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.
KOCAELİSPOR AÇIKLAMA YAPTI
Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Bu gelişmenin ardından Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu'dan da açıklama geldi. Neslihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." açıklamasında bulundu.
TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞDI
Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere, futbolseverler sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.
TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?
Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.
Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.
KOCAELİSPOR AÇIKLAMA YAPTI
Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Bu gelişmenin ardından Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu'dan da açıklama geldi. Neslihan Havutçu, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." açıklamasında bulundu.
TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞDI
Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere, futbolseverler sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.
TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?
Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.
Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.