Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Beşiktaş, maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına alıp birçok pozisyona girse de Boffin'i ve direkleri geçemedi. Siyah beyazlı oyuncular maçta iki kez direğe takıldı.



Siyah beyazlılar maçta 2 kez penaltı beklese de VAR hakemi Özgür Yankaya, bu pozisyonlarda penaltı olmadığı kararını verdi.



Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+6'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti. Vodafone Park'ta oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmayan Antalyaspor'un puanı ise 25'e yükseldi.



Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 23. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.



Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.



Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.



ÜÇLÜ SAVUNMA



Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşısında üçlü savunmayla mücadele etti.



Necip Uysal, Domagoj Vida ve Francisco Montero, Ersin Destanoğlu'nun önünde rakip atakları önlemeye çalıştı. Bu oyuncuların önünde Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.



Alex Teixeira ve Emirhan İlkhan hücuma destek vermeye çalışırken, Michy Basthuayi de gol aradı.



Beşiktaş'ta Emirhan Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Welinton ve Güven Yalçın ise yedekler arasında görev bekledi.



STADYUM DOLDU



Bu sezon tribünlerin boş kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların büyük desteğini arkasına aldı.



Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinden itibaren takımlarına destek vermeye çalıştı.



MONTERO'NUN KAFA VURUŞU DİREKTE PATLADI



Maça 3-4-2-1 dizilişiyle başlayan Beşiktaş, topa sahip olarak oyuna başladı. Oyunu kontrolü altında tutan Beşiktaş, merkezi çok adamla kapatan Antalyaspor'a karşı kanatları kullandı. Rosier ve Rıdvan ile sık sık ceza sahası içine ortalar yapan Beşiktaş, Batshuayi'yi topla buluşturmakta zorlandı.



Konuk ekip Antalyaspor ise Luiz Adriano, Ndao'yu savunma arkasına kaçırmak istedi.



Maçtaki ilk tehlikeyi 9. dakikada korner ile Beşiktaş yakaladı. Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Montero'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



LUIZ ADRIANO BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI



Antalyaspor'un ise ilk yarıdaki tek tehlikeli atağı 24. dakikada gelişti. Savunma arkasına atılan uzun topta Luiz Adriano ve Bünyamin, 2'ye 1 yakaladı. Luiz Adriano pasını Bünyamin'e aktaramayınca Antalyaspor mutlak bir fırsattan faydalanamadı.



BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ



Beşiktaş, 37. dakikada penaltı bekledi. Domagoj Vida ile Güray Vural hava topuna yükseldi. Vida'nın kafa vuruşunda top Güray'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular, Güray'ın topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi.



İlk kez Beşiktaş'ın stadında bir maça çıkan orta hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyon için VAR'la görüştü. VAR hakemi Özgür Yankaya, pozisyonda elle oynama olmadığını Abdulkadir Bitigen'e iletti.



Oyunun devam etmesine Beşiktaşlı taraftarlar ve tribünler tepki gösterdi.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA ABLUKAYLA BAŞLADI



Beşiktaş, ikinci yarıya çok tempolu başladı. Antalyaspor kalesini adeta abluka altına alan Beşiktaş, sağlı sollu ortalar ve merkezden paslaşmalarla pozisyon aradı.



Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran Beşiktaş'ta 63. dakikada oyuna ilk müdahale geldi ve Emirhan ile Can'ın yerine Ghezzal ile Larin oyuna dahil oldu.



ÜST ÜSTE BEŞİKTAŞ POZİSYONLARI



Cyle Larin oyuna girdikten 6 dakika sonra karşı karşıya pozisyonda Boffin'in üstünden vurdu ancak top kale direğinin üstünden auta gitti. 75'te Oğuzhan Özyakup kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak yerden sert vuruşu Boffin'i geçemedi.



Antalyaspor'u adeta bunaltan Beşiktaş'ta Vida'nın 76'da kafa vuruşu kale direğinin hemen üstünden auta gitti. 80'da Batshuayi'nin kafa vuruşunu Boffin son anda çeldi. Seken topu iyi takip eden Larin'in rövaşatasını Naldo son anda kale çizgisi üstünden çıkardı.



BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA PENALTI BEKLEDİ



83'te Batshuayi yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten saniyeler sonra Rıdvan'ın ortasına Larin son anda dokunamadı ve Antalyaspor savunması topu kornere attı. Kullanılan kornerde Güven arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Top Gökdeniz Bayrakdar'a çarparak kornere çıktı. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda topun Gökdeniz'in koluna çarptığını savundu. VAR'ı bekleyen Abdulkadir Bitigen devam kararı verdi.



PJANIC VURDU, DİREKTEN AUTA GİTTİ



Beşiktaş, 88'de bir kez daha gole yaklaştı. Ghezzal'ın yerden ortasına Pjanic ön direkte vurdu, top direkten auta gitti.



BÜYÜK BASKI GOL GETİRMEDİ



Siyah beyazlılar, maçın son bölümünde baskısını iyiden iyiye artırsa da gol perdesini açamadı ve mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Montero arka direkte kafayla topu kaleye gönderirken, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

22. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında topu ceza sahası girişinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın şutunda, kaleci meşin yuvarlağın sahibi oldu.

24. dakikada savunmadan atılan uzun topla başlayan atakta Adriano, ceza sahası içinde kaybettiği topu bir kez daha kazanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Montero arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Vida kafayla meşin yuvarlağa kaleye gönderirken, Güray Vural arkası dönük bir şekilde çizgi üstünde topa müdahale edip, gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Fernando'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao'nun vuruşunda, kaleci Ersin topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

69. dakikada Antalyaspor savunmasının orta sahadaki hatalı pasıyla ceza sahasına yönelen Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi'nin topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunu Boffin son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu Larin röveşatayla tamamlarken, Naldo topun kaleye girmesine izin vermedi.

88. dakikada Ghezzal ceza sahasının sağında rakiplerinden sıyrılıp topu dışarıdan gelene Pjanic'in önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan (Dk. 63 Larin), Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 63 Ghezzal), Alex Teixeira (Dk. 73 Josef), Batshuayi (Dk. 83 Güven Yalçın)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 85 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 75 Wright), Fredy (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gökdeniz Bayrakdar), Adriano (Dk. 68 Eddine)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Pjanic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Naldo, Dk. 49 Adriano, Dk. 89 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Güray Vural, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Ghezzal, Dk. 78 Josef, Dk. 80 Rosier, Dk. 90+1 Güven Yalçın (Beşiktaş)









İLGİLİ VİDEO