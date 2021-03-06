Beşiktaş - Gaziantep: Muhtemel 11

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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Beşiktaş - Gaziantep: Muhtemel 11
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06 Mart 2021 08:56
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Beşiktaş - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta tek eksik olan Cenk Tosun kadroya alınmadı.

Gaziantep'te ise Kevin Mirallas kırmızı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar



Gaziantep
Günay, Olkowski, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Rashid, Sousa, Maxim, Dicko, Kenan



Son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta oynayacağı karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Güray Vural, Junior Morais, Nouha Dicko ve Jefferson ise Gaziantep cephesinde sarı kart sınırında bulunan isimler olarak dikkat çekiyor.

İki takım 4. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.



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