Beşiktaş, en erken golü Trabzon'dan yedi

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de kalesinde en erken golü Trabzonspor maçında gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, en erken golü Trabzon'dan yedi
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17 Ekim 2022 00:03
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezonki en erken golünü yedi.

Geride kalan 9 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle kalesindeki en erken golü gördü.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon MKE Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarının 26. dakikasında yediği goller en erken goller olarak kayda geçmişti.

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