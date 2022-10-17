Beşiktaş, en erken golü Trabzon'dan yedi

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bu sezonki en erken golünü yedi.



Geride kalan 9 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle kalesindeki en erken golü gördü.



Siyah-beyazlı ekibin bu sezon MKE Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarının 26. dakikasında yediği goller en erken goller olarak kayda geçmişti.





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