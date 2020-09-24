Beşiktaş cephesinden Aboubakar açıklaması

"İYİ OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK"

"AVRUPA'DAN ELENMEYİ İSTEMEZDİK"

"JOSEF DE SOZAU'NIN LİSANSI YOK"

"ABOUBAKAR İLE KONUŞACAĞIZ"

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Rio Ave'ye penaltılarda kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında penaltılarda rakiplerine boyun eğdiklerini belirterek, "Farklı üstünlük sağlayacak pozisyonlarımız var. Rakibimiz karşısında 85. dakikaya kadar verdiğimiz bir pozisyon var, o da gol oldu." dedi.Bu tür maçlarda avantajlı skoru yakalamak gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Penaltılara kaldıktan sonra iş yüzde 50, yüzde 50 şansa kalıyor. Elendiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.Rio Ave maçındaki kadronun eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Kadroya baktığımızda oynayamayacak diyebileceğiniz kim var? Çıkardığınız kadro hiçbir zaman beğenilmez ama rotasyon olarak düşünmedik. Bu kadronun iyi oynayacağını düşündük. Kötü oynadığımız maç olmadı. İlk yarı net 3 pozisyonumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa'dan elenmeleriyle ilgili konuşan Murat Şahin "UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeyi istemezdik. Her kulvarda yer almak istiyoruz. Ancak bu sene Avrupa'da devam edemiyoruz. Yapacak bir şey yok, bundan sonrasına bakacağız." dedi.Josef de Souza'nın oynamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Murat Şahin "Josef de Souza'nın lisansı yok. Eğer lisansı olsaydı, yarım saat kullanabilirdik. Lisansı çıktığı zaman kadroya alacağız. Gökhan Töre'nin lisansı yetişti ve oynattık." diye konuştu.İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar ile ilgili de soruları yanıtlayan Murat Şahin "Vincent Aboubakar'ın son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız. Ne durumda, ne yapabilir bakacağız. Önümüzde Konyaspor, Gençlerbirliği ve ara var. Sonra da bay geçeceğiz. Ondan sonra hazır oluruz." ifadelerini kullandı.