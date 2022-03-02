Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den anlamlı hareket

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağlı yaşayan bir Beşiktaş taraftarı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den anlamlı hareket
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02 Mart 2022 15:59
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

Antalya'ya giderken içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 36 yaşındaki Zafer Altınışık, Beşiktaş fanatikliğiyle tanınıyor.

Televizyondan takımın maçlarını hiç kaçırmayan Altınışık'ın en büyük hayali, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüşerek gerçeğe dönüştü.

Çebi, yakından takip ettiği Altınışık'ı stadyumda görmek istediğini bildirdi.

Altınışık ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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