Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş evinde oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45+2. dakikada Abdoulay Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Beşiktaş'ta sarı kart gören Tyler Boyd cezalı duruma düştü.Siyah-beyazlıların golcü ismi Burak Yılmaz, attığı golün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maça damga vurdu. Konyaspor son 6 maçta 8 gol atan ve bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 6 asiste ulaşan Burak Yılmaz, 2010/11 sonrası dönemde en fazla gol pası verdiği sezonu egale etti (2013/14'te Galatasaray adına 6 asist). Ayrıca Burak Yılmaz, Sergen Yalçın yönetimindeki son 9 maçta 8 gol kaydetti.Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz'ın golünde asist yaptı. Genç oyuncu böylece Süper Lig'de ilk asistini yaparak önemli bir akşam yaşadı.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 27 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta perşembe günü sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.Maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün test sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Lens'in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve Hollandalı futbolcuya ilk 11'de görev verdiğini söyledi.Sergen Yalçın, Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise Abdoulay Diaby'ye şans verdi.Beşiktaş'ın Süper Lig'de geride kalan yıl 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Dorukhan Toköz, 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan, Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma ile 200. maçına Konyaspor karşısında çıktı.Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda katılan ve 7 yıldır siyah-beyazlı forma ile mücadele eden Kanadalı orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesinde 200. maçının anısına hazırlanan plaketi aldı. Sergen Yalçın'ın vermesi planlanan plaketi saha komiserinin izin vermemesi üzerine tecrübeli oyuncu kendisi aldı.Siyah-beyazlı kulüp ise Hutchinson için yapılan yeni şarkıyı ve klibini karşılaşma öncesinde statta bulunan ekranlardan yayımladı.Beşiktaş ve Konyaspor, karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren gol aradı. Maçta ilk olarak en net pozisyona Konyaspor girdi. Konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Sonrasında devam eden pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.Konyaspor, Beşiktaş maçında zaman zaman yine tehlikeli ataklar üretti. Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz ve tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Konyaspor'un tehlikeli ataklarında kritik müdahaleler yaparak dikkat çeken isimler oldular.Beşiktaş, Konyaspor kalesine daha fazla gitmeye başlarken, yeşil-beyazlılar 10 kişi kaldı. Maçın 15. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.Beşiktaş, Konyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline aldı. Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Beşiktaş, rakip kalede arka arkaya önemli fırsatlar yakalamaya başladı. Siyah-beyazlılar, aradığı golü 40. dakikada buldu. Rıdvan Yılmaz'ın pasında topla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan harika bir şut çıkardı. Burak Yılmaz'ın çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı son 6 maçında 8. golünü atmış oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı bitmek üzereyken, Beşiktaş 45+2'de ikinci golü de buldu. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Denizlispor maçından sonra Konyaspor'a da gol atan Diaby büyük bir sevinç yaşadı. Bu golle siyah-beyazlılar soyunma odasına 2-0 önde gitti.İkinci yarıya hem Konyaspor hem de Beşiktaş gol düşüncesiyle başladı. Konyaspor, Beşiktaş savunmasını geçemezken, siyah-beyazlılar rakipten kaptığı top sonrası üçüncü golü buldu. Maçın 51. dakikasında Jonsson'un pas hatasıyla başlayan Beşiktaş atağında, topu kapan Elneny pasını Burak'a gönderdi. Burak, topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Lens'e aktardı. Hollandalı oyuncu kalesinden çıkan Ertuğrul'un üzerinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Burak maçtaki ikinci asistini yapmış oldu.Beşiktaş'ın üçüncü golü bulmasının ardından oyun tempo ciddi şekilde düştü. Hem Sergen Yalçın hem de Bülent Korkmaz, yaptıkları değişiklikler yorulan oyuncularını kenara alırken, kulübedeki isimleri görmek istediler. Çalan son düdüğün ardından ise Beşiktaş, 3 puanı, 3 golle almış oldu.11. dakikada konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.15. dakikada İttifak Holding Konyaspor 10 kişi kaldı. Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.29. dakikada Gökhan Gönül, sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Diaby'ye verdi. Pozisyonunu kaybeden Diaby'nin dışarı çıkardığı meşin yuvarlağa Ruiz gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-045+2. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-052. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.60. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içine gönderilen topu Jevtovic kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.75. dakikada Boateng, uzun mesafeli pasıyla ceza sahası içinde Diaby'yi altıpas üzerinde topla buluşturdu, araya giren Konyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Vodafone ParkZorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, Kamil ÇetinErsin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Hutchinson (Dk. 70 Necip Uysal), Lens (Dk. 70 Boyd), Diaby (Dk. 78 Güven Yalçın), N'Koudou (Dk. 70 Boateng), Burak YılmazErtuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay (Dk. 46 Anicic), Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 78 Volkan Fındıklı), Milosevic (Dk. 61 Thuram), Ömer Ali Şahiner (Dk. 61 Miya), Bajic (Dk. 78 Daci)Dk. 40 Burak Yılmaz, Dk. 45+2 Diaby, Dk. 52 Lens (Beşiktaş)Dk. 15 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 33 Vida, Dk. 86 Rıdvan Yılmaz, Dk. 87 Boyd (Beşiktaş)