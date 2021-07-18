Beşiktaş, Adem Ljajic kararını verdi

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın transfer edilmesi halinde aynı bölgede görev yapan Ljajic'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Adem Ljajic kararını verdi
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18 Temmuz 2021 12:11
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Kartal'da gözden düşen Adem Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'nın transfer edilmesi halinde aynı bölgede görev yapan Ljajic'le yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Torino'dan 2018'de 1 milyon 250 bin euroya kiralanan ve 2019'da 6.5 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Adem Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitecek.

Siyah-beyazlı yönetim yıllık garanti ücreti 2 milyon 250 bin euro olan 29 yaşındaki oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak elden çıkarmayı hedefliyor. Teklif gelmesi ve ayrılmayı kabul etmesi durumunda Ljajic'e izin verilecek.

Tecrübeli oyuncunun gitmesiyle kulübün harcama limitinde 2 milyon 250 bin euroluk rahatlama sağlanacak.



 

 


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