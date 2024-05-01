Vinicius Jr: "Benim için golü Kroos attı"

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Bayern Münih maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vinicius Jr: 'Benim için golü Kroos attı'
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01 Mayıs 2024 00:30
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih deplasmanında Real Madrid'in iki golünü de kaydeden Vinicius Junior açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ KROOS ATTI DİYEBİLİRİM"

Sözlerine iki takımında çok kaliteli olduğunu söyleyerek başlayan Vinicius, "Kazanmak istiyorduk ama bu rekabet böyle bir şey. Topları kaptıramazsınız çünkü her iki takım da çok kaliteli ve ellerine geçen fırsatları değerlendirebiliyorlar. Dinlenmeliyiz çünkü Bernabeu'da tur atlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Toni Kroos'un her zaman işleri kolaylaştırdığını söyleyen Vinicius şu sözlerle devam etti:

"Kroos her zaman işleri kolaylaştırır. Benim için golü o attı ama takımın seviyesinden memnunum. Kendimizi geliştirmeliyiz ama böyle devam edersek başarılı olacağız. Ben Toni'yi iyi tanıyorum, o da beni tanıyor. İki gol attığım için mutluyum."

Vinicius Junior şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme ve Real Madrid'i ait olduğu yere, finale taşıma vakti."

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