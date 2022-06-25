LARSEN'İ TRANSFER ETMEK İSTEYEN KULÜPLER

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Golcü futbolcu transferi için birçok isimle temas kuran Beşiktaş, gözünü Hollanda'ya çevirdi.Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi Groningen'den Strand Larsen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcuya farklı ülkelerden de talipliler çıktı.Voetbal International'in haberine göre; Larsen için, İtalyan temsilcisi Bologna resmi bir teklif sundu. Bologna dışında Beşiktaş ve Strasbourg da oyuncunun transferi için devreye girdi.Hollanda ekibi, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen'i yeni sezonda da kadroda düşünüyor. Ancak; cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verilecek.Golcü futbolcu geçen sezon Groningen'de başarılı bir performans ortaya koydu. Norveçli golcü, 35 maçta 2526 dakika süre aldı ve 17 gol 2 asistlik katkı yaptı. Larsen daha önce ülkesinde Sarpsborg ekibinde oynamıştı. Futbolcuya, 6 milyon Euro değer biçiliyor.