Beşiktaş'a Norveçli golcü!

Beşiktaş, forvet transferi için atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Hollanda'da Groningen forması giyen Strand Larsen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Norveçli golcü!
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25 Haziran 2022 12:00
Golcü futbolcu transferi için birçok isimle temas kuran Beşiktaş, gözünü Hollanda'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi Groningen'den Strand Larsen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcuya farklı ülkelerden de talipliler çıktı.

LARSEN'İ TRANSFER ETMEK İSTEYEN KULÜPLER

Voetbal International'in haberine göre; Larsen için, İtalyan temsilcisi Bologna resmi bir teklif sundu. Bologna dışında Beşiktaş ve Strasbourg da oyuncunun transferi için devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Hollanda ekibi, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen'i yeni sezonda da kadroda düşünüyor. Ancak; cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verilecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Golcü futbolcu geçen sezon Groningen'de başarılı bir performans ortaya koydu. Norveçli golcü, 35 maçta 2526 dakika süre aldı ve 17 gol 2 asistlik katkı yaptı. Larsen daha önce ülkesinde Sarpsborg ekibinde oynamıştı. Futbolcuya, 6 milyon Euro değer biçiliyor.





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