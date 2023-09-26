Trabzonspor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında elde ettiği kritik galibiyet son dönemde özgüven sorunu yaşayan bazı oyunculara adeta ilaç gibi geldi.
Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade Chamberlain bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk gollerini attı. Rachid Ghezzal ve Salih Uçan da ligde ilk kez asist yaptı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de forma şansı verdiği Chamberlain orta sahadaki üretken oyunuyla dikkatleri üzerine çekerken attığı galibiyet golüyle büyük moral buldu. İngiliz oyuncu son golünü Liverpool formasıyla ocak ayında Brentford'a karşı atmıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 golü bulunan Aboubakar ligdeki ilk golünü Kayserispor'a attı. Son dönemde baskı altında bulunan Kamerunlu forvet bu golle rahat bir nefes aldı. Brugge deplasmanında yedek soyunan Salih Uçan, Kayserispor önündeki futboluyla alkışlandı. Chamberlain'e yaptığı nefis asistle galibiyette büyük pay sahibi olan deneyimli futbolcu taktir topladı.
Süper Lig'de 161 gün sonra ilk 11'de yer alan Ghezzal ise kornerden Aboubakar'a yaptığı asistle kendine geldi. Sağ kanatta zaman zaman eski günlerini anımsatan bir performans sergileyen Cezayirli yıldız herkesin yüzünü güldürdü.
Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade Chamberlain bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk gollerini attı. Rachid Ghezzal ve Salih Uçan da ligde ilk kez asist yaptı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de forma şansı verdiği Chamberlain orta sahadaki üretken oyunuyla dikkatleri üzerine çekerken attığı galibiyet golüyle büyük moral buldu. İngiliz oyuncu son golünü Liverpool formasıyla ocak ayında Brentford'a karşı atmıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 golü bulunan Aboubakar ligdeki ilk golünü Kayserispor'a attı. Son dönemde baskı altında bulunan Kamerunlu forvet bu golle rahat bir nefes aldı. Brugge deplasmanında yedek soyunan Salih Uçan, Kayserispor önündeki futboluyla alkışlandı. Chamberlain'e yaptığı nefis asistle galibiyette büyük pay sahibi olan deneyimli futbolcu taktir topladı.
Süper Lig'de 161 gün sonra ilk 11'de yer alan Ghezzal ise kornerden Aboubakar'a yaptığı asistle kendine geldi. Sağ kanatta zaman zaman eski günlerini anımsatan bir performans sergileyen Cezayirli yıldız herkesin yüzünü güldürdü.