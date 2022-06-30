BEŞİTAŞ'IN TRANSFERDE RAKİPLERİ

2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

ETOUGA'NIN PERFORMANSI

Forvet transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, alternatif oyuncular için de temaslarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Gana'da Asante Kotoko takımında oynayan Franck Mbella Etouga oldu.20 yaşındaki forvet oyuncusuna birçok ülkeden ilgi var. Franck Mbella Etouga'yı İspanya'dan Atletico Madrid'in dışında, Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalyan kulüpleri Udinese ve Atalanta da transfer etmek istiyor.Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 250 bin Euro olan Etouga için kulübünün 2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti transfer edip başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşündüğü belirtiliyor.1.80 boyundaki futbolcu, sağ ayağını iyi kullanıyor. Golcü futbolcu sezon sezonda 3 maçta forma giydi. 21 kez ağları havalandıran Etouga, 2 kez de arkadaşlarına asist yaptı.Franck Mbella Etouga(Fotoğraf: twitter / Asante Kotoko)