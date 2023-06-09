Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.
ROMINIGUE KOUAME ÖNERİLDİ
Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.
ÇOK YÖNLÜ
Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ONAYI BEKLENİYOR
Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.
DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
KARİYERİ
Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.
ROMINIGUE KOUAME ÖNERİLDİ
Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.
ÇOK YÖNLÜ
Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ONAYI BEKLENİYOR
Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.
DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
KARİYERİ
Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.