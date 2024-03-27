Beşiktaş'a, Alex Oxlade-Chamberlain'den sevindiren haber geldi

Beşiktaş'ın evinde oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain'in geri dönüş tarihi belli oldu.
beIN Sports'un haberine göre bireysel çalışmalara başlayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, nisan ayı sonunda forma giymeye hazır olacağı söylendi.
Alex Oxlade-Chamberlain'in, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olacağı, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
beIN Sports'un haberine göre bireysel çalışmalara başlayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, nisan ayı sonunda forma giymeye hazır olacağı söylendi.
Alex Oxlade-Chamberlain'in, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olacağı, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.