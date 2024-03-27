Beşiktaş'a, Alex Oxlade-Chamberlain'den sevindiren haber geldi

Beşiktaş'ta yaklaşık 3 aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a, Alex Oxlade-Chamberlain'den sevindiren haber geldi
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27 Mart 2024 12:13
Beşiktaş'ın evinde oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain'in geri dönüş tarihi belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre bireysel çalışmalara başlayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, nisan ayı sonunda forma giymeye hazır olacağı söylendi.

Alex Oxlade-Chamberlain'in, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olacağı, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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