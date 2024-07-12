Bertuğ Öndeş'in yeni adresi Altekma oldu

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Bertuğ Öndeş'le sözleşme imzaladı.



Altekma'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Bertuğ Öndeş'in daha önce Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor, Arkas Spor ve Alanya Belediyespor'da görev yaptığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Efeler Ligi'ni yakından tanıyan, milli takımda da görev yapan Bertuğ'un takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.



Önemli bir ismi kadrolarına dahil ettiklerini bildiren Tendik, "Bertuğ'dan beklentimiz yüksek ve bu beklentimizi karşılayacak kapasitede bir oyuncu. Kendisine Altekma ailesine 'hoş geldin' diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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