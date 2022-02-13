Berkin Usta büyük slalomda 43. oldu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, alp disiplini kayak erkekler büyük slalomda 43'üncü oldu.
Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini 1.17.91, ikinci inişini 1.24.81'lik dereceyle tamamladı.
21 yaşındaki milli sporcu, 2 dakika 42.72 saniyelik toplam zamanıyla 43'üncü sırada yer aldı.
Kar yağışı nedeniyle ikinci iniş turunun yaklaşık 2 saat ertelendiği yarışmada altın madalyayı, İsviçre'den Marco Odermatt (2.09.35) kazandı. Gümüş madalyayı Sloven Zan Kranjec (2.09.54), bronz madalyayı Fransız Mathieu Faivre (2.10.69) aldı.
Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, 16 Şubat'ta slalom kategorisinde yarışacak.
Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini 1.17.91, ikinci inişini 1.24.81'lik dereceyle tamamladı.
21 yaşındaki milli sporcu, 2 dakika 42.72 saniyelik toplam zamanıyla 43'üncü sırada yer aldı.
Kar yağışı nedeniyle ikinci iniş turunun yaklaşık 2 saat ertelendiği yarışmada altın madalyayı, İsviçre'den Marco Odermatt (2.09.35) kazandı. Gümüş madalyayı Sloven Zan Kranjec (2.09.54), bronz madalyayı Fransız Mathieu Faivre (2.10.69) aldı.
Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, 16 Şubat'ta slalom kategorisinde yarışacak.