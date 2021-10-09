Berkan Kutlu, ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.
İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Berkan, 13 kez topla buluşurken %70 pas isabetiyle oynadı. Berkan'ın 13 pasınının 10'u kısa, 3'ü uzun oldu. İlk milli maçına çıkan genç oyuncu, savunmada 1 kez top uzaklaştırdı.
İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Berkan, 13 kez topla buluşurken %70 pas isabetiyle oynadı. Berkan'ın 13 pasınının 10'u kısa, 3'ü uzun oldu. İlk milli maçına çıkan genç oyuncu, savunmada 1 kez top uzaklaştırdı.