Berkan Kutlu, ilk kez milli formayı giydi

Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Berkan Kutlu, ilk kez milli formayı giydi
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09 Ekim 2021 00:08
A Milli Takım'da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı.

İlk 11'de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Berkan, 13 kez topla buluşurken %70 pas isabetiyle oynadı. Berkan'ın 13 pasınının 10'u kısa, 3'ü uzun oldu. İlk milli maçına çıkan genç oyuncu, savunmada 1 kez top uzaklaştırdı.


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