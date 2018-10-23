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"Benzema ve Bale, Ronaldo gibi olamadı. Lopetegui..."

Real Madrid'in eski oyuncularından Predgrad Mijatovic, eflatun beyazlıların son dönemde yaşadığı formsuzluğuna dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Benzema ve Bale, Ronaldo gibi olamadı. Lopetegui...'
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23 Ekim 2018 17:54
İspanyol devi Real Madrid'in son olarak aldığı Levante mağlubiyeti, camiada büyük oranda infiale yol açarken, eski yıldız Mijatovic durum değerlendirmesi yaptı.

49 yaşındaki futbol adamı, Lopetegi'nin bu halizahırda kovulmasının hata olacağını savunurken, "Bence Lopetegeui kovulmamalı. Şüphesiz, bu bir hata olur. Lig, önemli bir durum ancak uzun bir maraton. Antrenörünüze güvenmek zorundasınız. Bir günah keçisi aramak yerine çözüm bulmalıyız. Oyuncuları bu durumdan çıkarmalıyız." dedi.

Real Madrid'in formsuzluğunu bir nevi Ronaldo'nun gidişine bağlayan eski Makedon yıldız, "Evet belki iyi oynamıyorlar. Son yıllarda çok fazla başarı elde ettiler ve kulüpte pek çok gol atan Cristiano Ronaldo'ya artık sahip değiller." dedi.

BENZEMA VE BALE, BOŞLUĞU DOLDURAMADI

Benzema ve Bale'ın, Ronaldo'nun yerini tutmadığını dile getiren Mijatovic, "Böyle bir oyuncuyu gönderdiğiniz, oyunu doğrudan değiştirmeniz gerekiyor. Bence Benzema ve Bale, bu boşluğu dolduramadı." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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