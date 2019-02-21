halefi olarak gösterilen 19 yaşındakiiçinkapısını çaldı.İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Portekizli futbolcu için Benfica'ya 18 milyon euroluk bir teklif yaptı.Benfica'nın Madrid ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtilirken oyuncunun serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olduğu vurgulandı.Ayrıca Real Madrid'in Jota'nın serbest kalma bedelini ödeyip sonrasında oyuncunun Benfica'ya kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.Benfica ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.