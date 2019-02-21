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Benfica'dan Ronaldo'nun halefi için Real Madrid'e ret!

Benfica, 19 yaşındaki Jota için La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yaptığı teklifi kabul etmedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'dan Ronaldo'nun halefi için Real Madrid'e ret!
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21 Şubat 2019 06:32
Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun halefi olarak gösterilen 19 yaşındaki Jota için Benfica'nın kapısını çaldı.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Portekizli futbolcu için Benfica'ya 18 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Benfica'nın Madrid ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtilirken oyuncunun serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olduğu vurgulandı.

Ayrıca Real Madrid'in Jota'nın serbest kalma bedelini ödeyip sonrasında oyuncunun Benfica'ya kiralama seçeneğini düşündüğü belirtildi.

Benfica ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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